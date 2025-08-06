bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin El puente colgante más alto del planeta está listo, ¿sabe dónde está localizado?

06 de agosto de 2025

China está por inaugurar el Puente del Gran Cañón Huajiang, que se convertirá en el puente más alto del mundo con 625 metros de altura sobre el río Beipan. Ubicado en la provincia de Guizhou, supera por 282 metros al actual récord mundial. Esta obra de ingeniería de 2,890 metros de longitud no solo conectará regiones montañosas reduciendo el tiempo de viaje de una hora a un minuto, sino que incluirá atracciones turísticas únicas como un restaurante suspendido, pasarelas de vidrio y el salto bungee más alto del mundo. La inauguración está programada para la segunda mitad de 2025, consolidando a China como líder mundial en infraestructura extrema....