Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Multimedia
hace 9 horas
“El gran fiasco ha sido del Estado al no preparar la implementación.”: Humberto de la Calle

hace 9 horas
Luz María Sierra

En Charlas de domingo, Luz María Sierra conversa con Humberto de la Calle en la Fiesta del Libro de Medellín sobre su más reciente obra Muertes y muertecitas y, de manera inevitable, sobre el proceso de paz con las FARC. El exjefe negociador reflexiona sobre la política colombiana actual, marcada —según él— por la polarización y el fanatismo, y advierte sobre los riesgos de la dispersión del centro político. También defiende los acuerdos de La Habana, reconociendo fallas en su implementación más que en su contenido, y subraya el valor histórico de que excomandantes de las FARC se sometan a la justicia. De la Calle afirma sentirse en paz con lo pactado y confía en que el acuerdo siga siendo una hoja de ruta válida para la reconciliación en Colombia....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

