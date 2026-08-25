Cintillo de indicadores económicos Colombia

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viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

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sabado

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no

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hace 3 horas
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El Periódico de Mañana: Caso Quintero, riesgo del racionamiento y Cien años de soledad

hace 3 horas
Juan Diego Ortiz Jiménez

Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas.

Daniel Rivera Marín

Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

¡Estrenamos nuevo formato! En “El Periódico de Mañana”, Daniel Rivera Marín y Juan Diego Ortiz te traen un adelanto picante y exclusivo de la edición que saldrá a la calle mañana miércoles 26 de agosto. Te revelamos en primicia los secretos detrás del aplazamiento del caso de Miguel Quintero, los detalles del viaje de Federico Gutiérrez a EE. UU. contra las redes de explotación infantil, la preocupante alerta de racionamiento de agua por el Súper Niño, las polémicas prisiones en alta mar y la conmovedora escena de la masacre de las bananeras en Netflix. ¡Un abrebocas perfecto para que mañana mismo corras a comprar tu periódico impreso o leas las notas completas en nuestra página web!

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Juan Diego Ortiz Jiménez
Juan Diego Ortiz Jiménez

Metro

Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

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