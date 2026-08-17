hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “Yo no quiero pertenecer a ningún partido, quiero hacer el mío”: María Fernanda Cabal

hace 2 horas

2026-08-17 14:30:3

Paula Rodríguez Mora Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Sociología y estudiante de Maestría en Comunicación y Marketing Político. Ha trabajado en medios como Infobae y El Tiempo en secciones de Actualidad, Bogotá y Política. Más rola que el ajiaco. Le gusta el café, viajar y bordar.

María Fernanda Cabal quiere buscar nuevos horizontes. Recientemente anunció que solicitará la escisión del Centro Democrático para conformar su propia colectividad.

Está en un momento de su vida, como muestra en su TikTok, en el que quiere asumir el protagonismo que dice no le dieron en el Centro Democrático y por eso descarta, al menos por ahora, adherirse a algún movimiento cercano a De la Espriella....