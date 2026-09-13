hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin La iglesía de Medellín que guarda una astilla de la cruz de Cristo

hace 2 horas

2026-09-13 8:36:41

Un trozo milimétrico de la verdadera cruz de Cristo reposa al interior de la icónica Iglesia de la Veracruz en el centro de Medellín. Este símbolo tan importante para la iglesia católica y todos sus creyentes, llegó en el siglo XX a Medellín directo desde Roma. Este es un templo histórico ligado al desarrollo de la ciudad, que se construyó en 1682 y luego tuvo que ser reconstruido en 1791 tras una demolición.

Hoy la Veracruz sobrevive al paso de los años, al deterioro de su infraestructura, a los retos financieros de su mantenimiento y a un ecosistema complejo del centro en donde confluyen múltiples problemáticas sociales y de seguridad.

Esta es la crónica del trozo de madera de la cruz de Cristo que se guarda al interior del segundo templo más antiguo de Medellín después de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria....