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hace 34 minutos
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En Venecia conservan abejas sin aguijón que producen miel con perfiles de sabor propios

hace 34 minutos
Ángel Castaño Guzmán

Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Un campesino de ese municipio creó un meliponario para trabajar con abejas nativas, que son menos defensivas que las abejas comerciales. Esta es la historia de unos animales vitales para la vida en el planeta....

Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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