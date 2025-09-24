Enorme socavón se abrió en vía de Bangkok

x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

