hace 4 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “Entregar el Código fuente es entregar la clave de la bóveda del Banco de la República”: Hernán Penagos

hace 4 horas

2026-05-10 8:45:14

El registrador nacional Hernán Penagos se enfrenta a la difícil tarea de garantizar la transparencia de las elecciones en un ambiente en el que el presidente Gustavo Petro llena de dudas el sistema electoral del país, pese a que durante toda su carrera política se ha elegido con él. En entrevista con EL COLOMBIANO, habla de temas como el código fuente, que reclama el presidente, la presión por parte de los grupos armados y la confianza que tiene en la institucionalidad....