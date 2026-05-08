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El “acuerdo nacional” de Cepeda sigue el camino de Chávez

08 de mayo de 2026
El Colombiano

En esta edición de Mesa Central analizamos el “Acuerdo Nacional” de Iván Cepeda y su relación con el modelo de Chávez. Revelamos cómo funciona el aparato de propaganda del gobierno y el uso de fondos públicos para su difusión. Finalmente, destacamos los tres momentos clave del debate presidencial sobre seguridad y justicia en Colombia....

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