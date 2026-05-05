hace 17 minutos bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin El fútbol aficionado de Antioquia se levanta de las cenizas

hace 17 minutos

2026-05-05 16:22:1

En este episodio de Línea de Gol dialogamos con el presidente y el director ejecutivo de la Liga Antioqueña de fútbol, quienes nos hablan sobre lo que están haciendo para fortalecer a la entidad y otros temas relacionados con el fútbol aficionado y profesional....