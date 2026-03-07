hace 5 minutos bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “La Constituyente que propone la izquierda es fascista”: Rafael Nieto

El candidato al Senado por el CD ve difícil que las otras listas de la derecha pasen el umbral de votos, como Creemos, Salvación Nacional y Oxígeno, lo que afectaría a esa ala política....