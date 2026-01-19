hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin La imputación de la Fiscalia a la mano derecha de Petro por asesinato de Miguel Uribe (¿tapen tapen?)

2026-01-19 20:39:8

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

En el marco de las labores investigativas por cuenta del crimen contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, este lunes se conoció que la Fiscalía iba a imputar cargos al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez. Pero horas después, se echó para atrás la decisión. Según confirmó EL COLOMBIANO con fuentes en la Fiscalía, uno de los delitos por los que iba a responder el funcionario era prevaricato por omisión, debido a las presuntas omisiones y descuidos a la hora de custodiar al también senador, quien fue víctima de un atentado en Bogotá el pasado 7 de junio de 2025....