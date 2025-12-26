x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

hace 6 horas
bookmark

La primera nevada llegó a Fraggle Rock y hablamos con Gobo sobre este gran especial navideño

hace 6 horas
Claudia Arango Holguín

Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 30 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora.

Este programa que ya se puede ver en Colombia por Apple TV trae a uno de los personajes de Fraggle Rock a "la Tierra". Por primera vez, Gobo viaja al mundo humano, o como lo llaman los Fraggles: al espacio exterior, en busca de inspiración musical inesperada. Hablamos con Gobo....

Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

