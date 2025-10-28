bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Más de 60 muertos en Megaoperativo en las favelas de Rio de Janeiro

28 de octubre de 2025

En Río de Janeiro, unos 2.500 policías fuertemente armados penetraron en dos zonas del norte de la ciudad, donde hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos con presuntos criminales. Esto ocurre un día después de que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tuviera un encuentro con Donald Trump....