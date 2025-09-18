hace 11 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Medellín inauguró el nuevo vaso del relleno sanitario La Pradera

2025-09-18 9:58:59

Una apertura que llegó dos años y medio tarde, por cuenta de la crisis sanitaria y ambiental que mantuvo en vilo al Valle de Aburrá. Con su apertura se pone fin a la crisis que comenzó a finales de 2023, cuando la masa de residuos depositados en el vaso Altaír comenzó a colapsar y a moverse un metro diario y llegó a estar a menos de 50 metros del río Medellín, lo que pudo significar un desastre ambiental y social sin precedentes en el departamento....