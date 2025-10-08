bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Monólogos sin Propina cumple 10 años y lo celebraran con su gente en Medellín

08 de octubre de 2025

2025-10-08 16:36:23

Claudia Arango Holguín Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 30 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora. Seguir Periodista

Sara Kapkin Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

Chicho Arias, Frank Martínez (más como Frank “el flaco”) y Adrián Parada celebran 10 años de un espectáculo en constante renovación que ha hecho reír a muchos por todo el país. Los festejos serán todo el mes de octubre con el público en el Teatro de la Universidad de Medellín....