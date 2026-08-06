bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¿Para dónde va a coger Petro?

06 de agosto de 2026

2026-08-06 18:2:52

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

En esta emisión de Mesa Central de El Colombiano, se analizan los tres temas clave de la coyuntura política: la convulsa salida de Gustavo Petro marcada por restricciones de la lista OFAC y graves acusaciones de corrupción en su círculo cercano; todos los detalles sobre la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali junto con los primeros decretos en salud, seguridad y austeridad fiscal y el desmonte de las insólitas teorías de fraude electoral expuestas por un polémico “hacker metalero” y amplificadas por Petro....