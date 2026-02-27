hace 6 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¿Petro ya no gobierna? Se dedica solo a campaña

hace 6 horas

2026-02-27 17:10:42

En esta emisión de Mesa Central analizamos el clima político y económico del país a pocos días de las elecciones del 8 de marzo. Revisamos la controversia generada por los señalamientos del presidente Gustavo Petro contra la Registraduría y otros organismos de control, así como el impacto de la más reciente encuesta de Invamer en el tablero electoral, con movimientos en las consultas y en las candidaturas de figuras como Claudia López, Paloma Valencia e Iván Cepeda. Además, explicamos cómo votar correctamente para Senado, Cámara y consultas interpartidistas, y examinamos las decisiones económicas del Gobierno: el traslado de recursos pensionales, los decretos de emergencia económica, nuevos impuestos al sector empresarial y la propuesta de inversiones forzosas, en medio de un creciente déficit fiscal....