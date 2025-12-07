x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Multimedia
hace 8 horas
¿Por qué nos gustan las películas navideñas? Actores de ¡Vaya Navidad! lo cuentan

hace 8 horas
Claudia Arango Holguín

Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 30 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora.

Prime Video estrena una nueva comedia navideña, con Michelle Pfeiffer, que exalta el trabajo de quienes siempre organizan las fiestas decembrinas en los hogares: las madres. EL COLOMBIANO conversó con dos de los actores Felicity Jones y Jason Schwartzman....

Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

