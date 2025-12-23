x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

hace 8 horas
¿Se puede vivir de la apnea? La realidad de Sofía Gómez Uribe y cómo venció su bloqueo mental

hace 8 horas
Daniel Rivera Marín

Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

Brandon Martínez González

Periodista de la Universidad de Antioquia con énfasis en periodismo narrativo. En El Colombiano cubro deportes. He sido enviado especial a partidos de la Selección Colombia en Barranquilla. También a eventos de ciclismo como el Clásico RCN, Tour Colombia, Giro de Rigo, partidos de tenis, carreras de atletismo, natación, gimnasia, tiro con arco. He cubierto 7 finales del fútbol colombiano (6 in situ) y el Mundial de Qatar. Sigo la actualidad del DIM, Nacional y deportes del ciclo olímpico. Hago perfiles de deportistas. Presentador de El Debutante y realizador para redes sociales. Tuve un paso por el equipo digital: escribí breaking news.Trabajé en el programa Ángulo Deportivo de la emisora cultural de la UdeA. Escribí para La Oreja Roja y La Cola de Rata sobre migración, política internacional, economía y deportes. Fui voluntario de la Revista Arcadia en 2018. Produje y edité un podcast en serie llamado Duplas. Lector, salsómano y amante de sufrir en bici.

Sofía Gómez Uribe, la apneísta colombiana que desafía los límites físicos y mentales bajo el océano. En esta entrevista, Sofía revela cómo superó un bloqueo psicológico de siete años para alcanzar su récord de 110 metros en Dominica. Exploramos su rutina diaria, el impacto de las redes sociales en su carrera y los riesgos fisiológicos de la profundidad, como el exceso de cortisol y el agotamiento de dopamina. Además, comparte su visión como presidenta de la Liga Antioqueña de Actividades Subacuáticas, buscando profesionalizar el deporte y abrir espacios para nuevas generaciones en Colombia....

Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

