Multimedia
bookmark

“Soy el único candidato cristiano al senado por Antioquia”: Santiago Montoya

Daniel Rivera Marín

Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

En entrevista con El Colombiano, el exalcalde de Sabaneta Santiago Montoya, candidato al Senado por el Santiago Montoya y aspirante por el Partido Liberal Colombiano, expuso sus principales banderas legislativas en materia penitenciaria, salud pública y subsidios de vivienda.

La conversación hace parte del especial del periódico para presentar los perfiles y propuestas de los candidatos a las elecciones legislativas, en un ejercicio de información para el voto informado.

Montoya defendió una reforma estructural al sistema carcelario —planteando que los presos “trabajen para comer”—, propuso cambios en el modelo de financiación hospitalaria y cuestionó el funcionamiento de las cajas de compensación. Además, habló de su fe cristiana como parte de su identidad pública y fijó posiciones sobre familia, religión y política, temas que marcaron los momentos más polémicos de la entrevista....

