Último adiós a Miguel Uribe Turbay en el Congreso: su esposa pide justicia tras el atentado

12 de agosto de 2025

El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció tras dos meses hospitalizados después del atentado del 7 de junio. En el Congreso de la República se realizó la cámara ardiente donde su esposa María Claudia Tarazona pidió justicia y recordó el legado de amor y paz que deja el político. Expresidentes, familiares y colegas le rindieron un emotivo homenaje en el Capitolio Nacional. Una tragedia que enluta nuevamente a Colombia y repite la historia de violencia que vivió su madre, la periodista Diana Turbay....