No entre en pánico: el dólar en Colombia no ha subido y la acción de Ecopetrol no ha caído El dólar que se negocia en las casas de cambio no está regulado y su precio depende de la oferta y demanda, por lo que no es un referente.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para el 18, 19, 20 y 21 de junio es de $3.905. Foto: CARLOS VELÁSQUEZ