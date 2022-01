Acciones de Sura y Nutresa quietas en bolsa

Adquirir prendas digitales no será el único negocio que se podrá realizar en el metaverso, los expertos también hablan de la adquisición de terrenos virtuales. Una realidad que no está tan lejos.

Un claro ejemplo es el cantante Snoop Dogg, quien hace poco se conoció que está construyendo una mansión virtual en un terreno que tiene en el videojuego The Sandbox, y alguien pagó 450 mil dólares por un terreno cerca de él para poder ser su vecino. Dicha transacción se concretó a través de OpenSea, la plataforma de The Sandbox que permite la compraventa de terrenos digitales en forma de NFT. “Esto no será solo para las nuevas generaciones, seguramente las universidades y marcas empezarán a tener estos espacios que se podrán, por ejemplo, arrendar para determinados eventos para generar una economía digital”, dice Juan Manuel Escobar, experto en realidad aumentada.Por ahora, los precios de la ropa como el de los terrenos en el metaverso se desconocen, dependerán de factores similares a los que se dan en el mundo real: el servicio que se escoja, la marca, la ubicación de la tierra en este universo, el tamaño del lote.