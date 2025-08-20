La Comisión de Acusación, que investiga a Petro en el Congreso, volvió a quedar bajo control de sus aliados

Este miércoles –a menos de un año para que concluya el mandato del presidente Gustavo Petro–, fue elegida la nueva mesa directiva de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Se trata del organismo donde reposan, entre otras, las denuncias contra el mandatario por presunta violación de topes electorales, así como el expediente que fue abierto por las cartas del excanciller Álvaro Leyva en las que aseguró que el jefe de Estado tiene un supuesto “problema de drogadicción”.

Sin embargo, una vez más el petrismo logró imponerse en la mesa directiva de esa célula legislativa. Por un lado, fue elegida con 15 votos la representante Gloria Arizabaleta, quien llegó al Congreso con la bendición del partido Fuerza de la Paz, que lidera otro de los escuderos del mandatario: el exsenador Roy Barreras, quien además es su expareja. Puede leer: ¿Petro alcanzó mayorías en la Corte? Así queda la corporación con la llegada del abogado Héctor Carvajal Justamente, Arizabaleta –que además integra el triunvirato investigador que durante varios años ha estado a cargo de la investigación contra Petro por presunta violación de topes de financiación–, se refirió indirectamente a su cercanía con el hoy precandidato presidencial Roy Barreras. “En mi vida los únicos ex con los que me gusta que me llamen son exprocuradora y exfiscal. Soy una mujer de derecho y de justicia. Sé que la justicia es un ideal y como ideal es inalcanzable. Lucharemos, sin embargo, por alcanzar una justicia posible, concreta y real”, señaló la congresista.

Por su parte, como vicepresidenta fue elegida la representante paisa María Eugenia Lopera, quien hace parte del grupo político del exsenador Julián Bedoya y que se ha caracterizado por ser otra de las incondicionales del Gobierno, particularmente con proyectos como la reforma a la salud. En marzo pasado, en el marco de la investigación contra la campaña del presidente Gustavo Petro –por cuenta de presuntas irregularidades en materia de financiación–, esa célula legislativa se comprometió a adoptar una “decisión de fondo” frente al caso antes de junio pasado, cuando concluyeron las sesiones ordinarias del Parlamento. En otras noticias: Benedetti avanza en la estrategia del Gobierno para las elecciones: estos son sus movimientos Sin embargo, el triunvirato investigador –conformado por los representantes petristas Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta (ambos del Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (Partido de La U)–, reclamó que una nueva recusación obligó a suspender el proceso investigativo. “Al presentar recusaciones no solo improcedentes e infundadas, sino también mal tramitadas, solo se dilata el proceso porque la ley obliga a los investigadores a suspender términos mientras el asunto se resuelve de fondo”, señalaron.