Su intención es quedarse con casi una tercera parte de las acciones de la holding de gestión de inversiones y aunque como bien lo dicen analistas lo normal es que en las primeras jornadas el número de aceptaciones a estas ofertas sea bajo, lo que logró Gilinski en el día 1 de la primera y la segunda OPA no es para nada despreciable (ver Gráfico).

Primeras 1.000 en Nutresa

Como se mencionó, ayer también arrancó el segundo pulso por las acciones de la multilatina paisa de alimentos Grupo Nutresa. En la primera jornada solo un accionista minoritario poseedor de 1.000 especies de la compañía manifestó su aceptación al ofrecimiento de Gilinski. Algo similar sucedió en la primera OPA por esa empresa, cuando en el día 1 nadie aceptó vender.

Al igual que con Sura, Gilinski mejoró su propuesta por Nutresa buscando atraer a quienes le dijeron “no” en la primera ocasión. Así, ajustó la oferta por acción de US$7,71 a US$10,48.

En su primera arremetida el Grupo Gilinski buscó quedarse con al menos 50,1% de Nutresa y se especuló que no aceptaría menos de eso. No obstante, al final no vio con malos ojos tomar el 27,68% de la compañía derivado de aquellos que decidieron participar en esa OPA.

Pero el grupo no se quedó con la “espinita” y es por eso que en esta nueva oferta va por entre 18,3% y 22,8% adicional de la firma de alimentos, lo cual le permitiría alcanzar hasta 50,48% de participación allí.

Vale destacar que las OPAs también han impulsado el valor bursátil de Nutresa, pues el 10 de noviembre la especie había finalizado a $21.740 en la Bolsa de Valores de Colombia, mientras que ayer terminó en $40.790, lo cual expone un crecimiento de 87,6%.

En todo caso, mañana se cumplen tres meses desde que Gilinski destapó sus cartas y en ese lapso logró un lugar en el GEA. Para eso solo requirió US$502 millones de su patrimonio, una tarifa muy favorable teniendo en cuenta que el valor de las empresas antioqueñas está muy por encima de ello.