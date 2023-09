“Nunca se presentaron inconvenientes con la calidad o el origen del café”, comerciante involucrado en escándalo de Almacafé

“Establecidas las condiciones antes descritas, se pactaron 140.000 kilos de café consumo, de los cuales se entregaron 99.434 kilos; y 140.000 kilos de pasilla, de los cuales se entregaron 34.330 kilos”, anotó.

La entrega del café pendiente, dijo Pineda, no se realizó: “En incumplimiento de sus obligaciones, y al parecer debido al problema que ahora me quieren imputar, no se entregaron los faltantes, pues Almacafé, incumpliendo el contrato con la precooperativa, no realizó el resto del pedido”.

Los sacos de café, afirmó el comerciante, se entregaban en las instalaciones de la trilladora la Fortaleza, ubicada en la salida al sur de la ciudad de Neiva. “De ahí el comprador lo llevaba a sus instalaciones y el café solo era pagado cuando Almacafé lo recibía con satisfacción (...) Nunca se presentaron inconvenientes con la calidad o el origen. Solo en un par de ocasiones se quejaron de la taza de unas muestras específicas, situación que llevó a devolver unos bultos de café, los cuales se repusieron, pero jamás se devolvió un pedido por este motivo, mucho menos se quejaron de que el café no cumplía con las condiciones que ellos mismos estipulaban y verificaban en la entrega”, sostuvo.

Y agregó que una vez el café salía de Fortaleza, donde Cooptricafé lo tenía almacenado, la custodia de este quedaba exclusivamente en manos de Almacafé.