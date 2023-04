“Preocupa la productividad laboral. Cuando uno deja de mirar los salarios y se enfoca en la productividad, para lo que hace un trabajador en Estados Unidos, en promedio, aquí se necesitan cuatro; y en agricultura, por ejemplo, se requieren ocho. Entonces uno dice ‘allá pagan salarios más altos, pero es que aquí se tienen que pagar ocho’. Esa incertidumbre está ahí y no se resuelve con la reforma”.

Nos preocupa que la reforma dice que no se puede subcontratar el core del negocio, porque la forma moderna de hacer comercio es diferente; antes se elaboraba el bien de principio a fin y se exportaban bienes finales, pero ahora las cadenas globales de valor tienen eslabones, y cada quien participa como uno, haciendo un pedacito del proceso y contratando otros pedazos. Nos están diciendo que no podemos tercerizar esas operaciones y servicios y eso nos saca del negocio”.

¿Comparte las versiones de quienes dicen que esta reforma es un “pliego sindical”?

“Un poco lo que dicen es que muchas de las propuestas están recogiendo sentencias de los tribunales y de los jueces laborales; eso es un tema, pero también hay posibilidades de tener una mejor legislación laboral.

Nos preocupa también, en el plano sindical, que se está planteando que las negociaciones de los pliegos laborales ahora se hagan por ramas industriales, por sindicatos de industrias, y no por los sindicatos de las empresas, porque el tamaño y las condiciones de las compañías no son homogéneas, son diferentes. Entonces se acabaría a los sindicatos de las empresas, los de base, creo que eso no conviene”.

Este inicio de año ha tenido otros hechos relevantes para el sector como el cierre de la vía Panamericana y el paro minero...

“Es muy complicado porque cualquier reivindicación ahora se pretende resolver bloqueando las vías, entonces pone a las empresas en una situación muy difícil. Yo puedo tener un buen producto, precio, calidad, diseño, pero el comprador empieza a percibir que no soy confiable, porque un bloqueo lleva a que no pueda llegar a tiempo al buque y que se vaya sin mercancía. Eso en los mercados internacionales es malísimo.

No se discute si las reivindicaciones que pide una comunidad son válidas o no, pero la manera en que están tratando de resolverlo afecta los derechos de otros y le pedimos al Gobierno que sea estricto en el despeje de las vías y la defensa de los derechos de todos”.

Ahora, hablando de precios, ¿cree que la inflación ya tocó techo?

“Nuestra preocupación es que desde diciembre del año pasado empezamos a ver una caída en la demanda y menos exportaciones. Ese mes esperábamos llegar a los US$60.000 millones (acumulados en el año) en exportaciones totales, pero llegamos a US$57.000 millones, en buena medida porque a final de año la inflación internacional afectó, al igual que las medidas de los bancos, que subieron las tasas de interés. Mucha gente dejó de consumir y nosotros, como país pequeño, dependemos de la dinámica de la demanda internacional.

En el plano interno observamos que los países de la región ya comienzan a controlar la inflación y en Colombia todavía no hemos tocado techo. Si bien los precios de los alimentos empiezan a bajar, siguen siendo muy altos”.

También se ha hablado mucho de la reactivación del comercio con Venezuela. ¿Cuál es la realidad de eso?

“Varios temas ahí me preocupan. Uno, la seguridad y las condiciones del comercio en la frontera, porque lo que recuerdo es que esa mafia que estaba debajo del puente cobrando por pasar por las trochas, ahora está por encima del puente. Se pasa la frontera y en Venezuela hay 14 alcabalas (impuestos) de retenes donde cobran por pasar. Entonces hay afiliados que prefieren no vender allá para no pagar. Mucho de eso es por parte de la Guardia Nacional venezolana.

O se le mete seguridad a eso para normalizar y formalizar el comercio, o no veremos crecimiento. El otro punto es que el PIB de Venezuela entre 2013 y 2021 cayó 75%, es decir, hoy es el 25% de lo que fue”.