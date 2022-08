Sobre el oferente, Camargo aseguró que desde la ANI no hay ninguna objeción: “Dentro de lo que se ha revisado no existen limitaciones frente a la ideoneidad de Sacyr, en lo que hemos identificado, estamos revisando algunas consultas de la Contraloría. La experiencia de la ANI con ese contratista es tranquilizadora, en el pasado ha honrado sus compromisos y no tenemos frente a él ninguna queja desde la ANI”.

Esto porque hay voces preocupadas por que sea precisamente esa empresa española la que construya el proyecto, ya que se encuentra cuestionada por la Contraloría por la construcción del puente Hisgaura en Santander, sobre ella pesa un proceso de responsabilidad fiscal por $23.303 millones. Inclusive en el informe de empalme del Gobierno Petro con el Gobierno de Iván Duque aparecía el cuestionamiento sobre Sacyr como un punto importante a revisar.

*Por invitación de Asobancaria