Los aranceles de Canadá sobre productos de EE. UU. entran en vigor

Los aranceles de Canadá sobre una serie de productos de Estados Unidos entraron en vigor este martes, en represalia por las tarifas que le impuso Washington a finales de agosto, mientras se intensifica la guerra comercial entre ambos países.
Estos aranceles del 15%, 25% y 50% afectan a unos 20.000 millones de dólares (27.600 millones de dólares canadienses) en importaciones provenientes de Estados Unidos, que abarcan, por ejemplo, el acero, productos lácteos, artículos electrónicos y pulpa de papel.
El monto corresponde exactamente, según Ottawa, al de los productos canadienses afectados desde el 22 de agosto por recargos estadounidenses del 50%.