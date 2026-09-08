España se queda sin albañiles: apenas el 2,1% de las vacantes en construcción se cubren sin problemas

El 80% de las vacantes de construcción en España es difícil de cubrir, una situación que comienza a convertirse en un obstáculo para aumentar la oferta de vivienda en un país que enfrenta un déficit habitacional estimado en 750.000 unidades.
La falta de trabajadores especializados se ha convertido en uno de los principales problemas estructurales del sector. Albañiles, electricistas, fontaneros, carpinteros y encargados con experiencia hacen parte de los perfiles que escasean, mientras una parte importante de los trabajadores actuales se acerca a la edad de jubilación.
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El fenómeno ocurre en medio de un mercado inmobiliario que acumula 12 años consecutivos de aumentos en el precio de la vivienda y que registra máximos históricos en el valor del metro cuadrado transaccionado, según los datos recogidos por Idealista.