Nada más en agosto del año pasado, la calle 35 en Provenza fue calificada como una de las 33 calles más cool del mundo , ubicándose en el puesto 15 en el listado de Time out. Pero la realidad que viven los comerciantes es otra, los altos precios de los arrendamientos, producto de lo que han llamado gentrificación, sumados a la inseguridad, a la prostitución, y a los cierres que la administración municipal ha llamado abrazos, les está pasando factura.

Algunos datos para mostrar la situación: en agosto pasado había 2.968 alojamientos registrados en El Poblado, según la plataforma All the rooms, de los cuales 53% eran apartamentos y ninguno era un hotel, así que los hoteles van por otro lado. La tarifa promedio de alojamiento diario era de 126 dólares (un poco más de 500.000 pesos de hoy), 11% más que en julio pasado.

Este tipo de rentas cortas fue un negocio para El Poblado de 5,9 millones de dólares solo en agosto, lo que representó un crecimiento de 14% frente a julio, según la misma plataforma. Y a la par, los arrendamientos se vienen encareciendo en toda la ciudad, de acuerdo con dato de La Lonja, en lo que va de 2023 los arrendamientos han tenido un alza de 23%, que se suma al 21% que experimentaron en 2022.

Además, diversas cuentas en redes sociales están promoviendo la inversión en viviendas turísticas en Medellín, y El Poblado es una de las zonas más apetecidas, algunas incluso con inversiones irrisorias, de menos de un millón de pesos por fracción. Y varios proyectos inmobiliarios se levantan con ese mismo objetivo, entre ellos The Corner, un proyecto de Acrecer; Nodo A, de La Haus; Arena, de Estructurar; y Be Live, de Prinza, entre otros.

Cuando hay un negocio creciendo de tal manera mientras el resto de la economía se está debilitando hay quienes hacen su agosto, pero otros sufren las consecuencias. Usualmente, los que más sufren son los que estaban antes de que el fenómeno ocurriera.

“Estas zonas de El Poblado no solo son caras, sino que ya representan valores muy distintos a los tradicionales que marcaron a esta zona como una de las más exclusivas de esta ciudad. Ya no representa nuestros valores, por eso nos vamos”, dijo un comerciante que prefirió no ser identificado.