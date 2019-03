Asamblea: encuentro para conocer a fondo la gestión

Es usual que al término del primer trimestre los propietarios de vivienda hayan participado de su asamblea, la excepción está expresada para las unidades que no terminan su periodo presupuestal con el año calendario.

Así lo aclaró el director de la Asociación de Propietarios, Arrendatarios y Administradores de Propiedad Horizontal (Asurbe), Alfondo Álvarez, quién recalcó que son tres los aspectos que a evaluar: relacionamiento, presupuesto y gobernabilidad.

Los propietarios deben conocer el balance 15 días antes y en ese periodo formular las preguntas para hacer una asamblea eficiente, teniendo las respuestas a las dudas con antelación, aseguró la administradora de propiedad horizontal, Patricia Manrique.

No siempre que se generen excedentes presupuestales implica una buena administración, advirtió Álvarez. Esto puede indicar que no hay gestión del presupuesto o que no se ejecutó todo lo que se había planeado. “Por eso no solo las cifras son relevantes cuando se entra a evaluar la labor de un administrador”, aseguró.

Manrique también dijo que gastar más no es un resultado negativo cuando se realiza debido a la recuperación de cartera de años anteriores, y cuando hay autorización para hacerlo. Deben en cambio sonar alertas “cuando fue un mal uso del presupuesto y se comprometieron recursos del fondo de reserva de imprevisto”, dijo la administradora. Vale la pena, además mirar, cuánto estaba presupuestado y lo que se ejecutó y si hay variaciones significativas, pedir explicaciones.

Este escenario es sin duda el adecuado para analizar las tareas del líder de una edificación, pues allí se presenta el balance de su gestión, que debe tener un formato para la historia de la propiedad y una presentación más amigable para quienes participan de la reunión.

De hecho, la labor de este profesional en las unidades residenciales es muy relevante, si se tiene en cuenta que la vida útil de una edificación es en promedio de 40 años, y durante este tiempo su cargo fijará “condiciones para que el metro cuadrado que pagamos a un constructor aumente o por lo menos no pierda su valor en el tiempo”, recalcó la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín.

Si bien, entre las funciones se debe mostrar un buen manejo de los números, “para diseñar un buen presupuesto y administrarlo adecuadamente durante el año; cobrar cartera, hacer inversiones y compras que se justifiquen dentro de los presupuestos y generen valor a la copropiedad” tal y como lo reseña el gremio inmobiliario; resulta indispensable reconocer toda actividad que genere vecindad, zanjar los conflictos y lograr convertir el encuentro en “una gran fiesta de propietarios”, como sugirió Álvarez.

Sobre las sanciones por inasistencia, son los reglamentos internos los que definen cuáles se aplican, en algunos casos es una cuota de administración o media, aunque la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre esto, aún permanecen en edificaciones. A consideración de Álvarez la mayor contravención es que se tomen decisiones en las que usted no participó.