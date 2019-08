Así buscará Avianca un nuevo respiro empresarial

En una rueda de prensa conjunta entre el recién nombrado presidente de Avianca, Anko van der Werff, y el director financiero de la compañía, Adrián Neuhauser, se hicieron algunas aclaraciones sobre el proceso que lidera la aerolínea para cumplir con sus acreedores y tener un deuda controlada, cifra que sigue en los 5.000 millones de dólares (ver Informe).

Tras una información crítica de la compañía en sus resultados financieros y la salida en falso del presidente de Junta Directiva de Avianca Holdings, Roberto Kriete, en la que aseguró ante los empleados de la aerolínea, que maneja la mitad del transporte aéreo del país que “Avianca está quebrada y no le paga a sus acreedores”.

“Lo primero que hay que decir es que las declaraciones respecto a una supuesta quiebra de la compañía fueron desafortunadas. Avianca tiene un plan de pago de sus deudas que se está trabajando con los acreedores, y no se está planteando la posibilidad de entrar a ley de quiebra”, afirmó Van der Werff.

Pero además de replantear sus deudas, la compañía tiene en mente otra serie de cambios sobre los cuales reestructurará parte de su objetivo empresarial. Plan que descarta por la opción de que Avianca pase a ser una aerolínea de bajo costo.

Esto porque “aunque respetamos la competencia, nuestros retos no están ahí. Hay otro mercado que copar, y que aún crece. Digo que podemos aprender mucho también de la eficiencia del low cost. Ya no es un mundo en el que somos los dioses y que no debemos aprender nada nuevo; pero tenemos claro que el low cost es también low service, y hay cosas que no vamos a sacrificar”, puntualizó el CEO de la firma.