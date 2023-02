En cuestión de días el Ministerio de Minas y Energía (MME) expedirá una resolución cuyo articulado le dará vía libre a una nueva subasta de expansión de energía eléctrica.

La futura norma, en la que también participaron para su elaboración técnicos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), dejará sentados los términos para que el concurso público sea para el Cargo por Confiabilidad.

La subasta estará abierta a todas las fuentes de generación, es decir renovable convencional y no convencional como la eólica, solar e hidráulica, y la no renovable convencional como las plantas termoeléctricas, y la intención es que las plantas que terminen con asignación inicien su operación para entregar energía firme desde el 1° de diciembre de 2027.

La subasta del Cargo por Confiabilidad es el resultado de una solicitud para su convocatoria que venían haciendo los diferentes actores del sector energético del país para atender de forma efectiva y eficaz la creciente demanda de energía desde el 2026.

Sin embargo, el ambiente que rodea el desarrollo del concurso público tiene como marco la incertidumbre que hay en el sector eléctrico del país.

“El principal problema que se le presentaría a la subasta es por la incertidumbre, ya que por un lado el MME invitará a las empresas a que participen con el desarrollo de nuevas plantas de generación eléctrica, renovable o no renovable, pero por el otro hay mensajes del presidente Gustavo Petro en su intención de llevar a cabo la intervención de todo el sector eléctrico”, explico Castañeda de Andeg.

En el mismo sentido, Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), afirmó que al sector le preocupan los anuncios del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios en el sentido de reformar las normas que rigen los servicios públicos (Ley 142 y Ley 143).

Otro de los puntos que tendría pensando a los interesados en participar en la subasta es el proceso lento de licenciamiento ambiental, que trae implícito la ejecución de las consultas previas, y las restricciones por el Acuerdo de Escazú.

“Al aviso del desarrollo de proyectos de generación se desataría una conflictividad social que retrasaría el desarrollo de los proyectos”, dijo Castañeda.

Un tercer factor que llevaría a los interesados a pensar dos veces si entran o no en la nueva subasta de energía es la estructuración financiera.

“La devaluación, las altas tasas de interés y la inflación llevaría a que los proyectos que tengan asignación no puedan cumplir con las obligaciones de energía en firme, porque a nivel financiero no les sería rentable desarrollar el proyecto, más si el Gobierno busca bajar las tarifas de energía. No hay factores favorables de ambiente económico para desarrollar las iniciativas.

Cabe recordar que la calificadora Fitch Ratings advirtió que una intervención del presidente Petro para bajar las tarifas de los servicios públicos podría afectar su calidad. La evaluadora resaltó además que la independencia del regulador ha sido un factor clave en las prestación del servicio, y que debe mantenerse de ese modo