Bancolombia y Nutresa lideran el ranking de las firmas más responsables de 2022

Cuatro empresas antioqueñas entraron en el top 10 de las 100 compañías más responsables en materia de medioambiente, sociedad y gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés). Así lo revela el ranking de Responsabilidad 2022, realizado por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), según el cual Bancolombia, Grupo Nutresa, Crepes & Waffles, Alpina, Sura, Ecopetrol, Bavaria, Grupo Argos, Arturo Calle y Alquería son las mejores en estos ámbitos.

El estudio integró las valoraciones de diferentes fuentes de información respecto al compromiso de las empresas colombianas frente al medio ambiente y cambio climático, además de la responsabilidad con los empleados, contribución con el país y el compromiso social. También se evaluó su comportamiento ético y de gobierno corporativo.

Cabe anotar que por primera vez a este listado ingresó el Grupo Bios, ocupando el puesto 98; y Rappi en el puesto 100.

“Hoy vemos como la responsabilidad, incorporando el concepto ESG, ya no solo es una tendencia corporativa sino una exigencia social creciente e imparable dentro de las compañías que deben buscar equilibrio entre sus objetivos corporativos y las demandas sociales de las mismas. La responsabilidad ya no es una opción para las empresas, es una condición de permanencia: o se es responsable o no se logrará ser empresa”, anotó José María San Segundo, CEO de Merco.