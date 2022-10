Bank of America emitió un informe con sus observaciones frente a la situación de Colombia en cuanto a su entorno macroeconómico, pues últimamente ha generado noticias en diversos frentes como el pensional, el laboral, el fiscal y el minero-energético.

En línea con ello, un analista dijo que la labor de Ocampo es de resaltar, pero afirmó que él no debería estar “apagando incendios” todo el tiempo, dado que existen normas y un gobierno no tendría porque estar recordando constantemente que respetará sus marcos jurídicos.

En este sentido, la recomendación lanzada por Bank of America sugiere una nueva estrategia de comunicación y señales de moderación para mejorar el sentimiento. “Recuperar la credibilidad perdida puede ser muy difícil y los inversores pueden necesitar ver para creer”, se lee en el informe.

Para los expertos consultados por este diario, el temor de los inversionistas radica principalmente en la política minero-energética colombiana, toda vez que el sector de los hidrocarburos representa casi un 15% de los ingresos corrientes para la caja de la Nación y el gobierno se ha mantenido firme en que no se firmarán nuevos contratos de exploración y explotación petrolera, por lo que hay dudas frente a la capacidad de honrar los pagos a largo plazo.

El problema aquí radica en que más del 90% de los cotizantes a pensión serían trasladados al régimen público y los ahorros acumulados en el sistema privado se destinarían al pago de un bono pensional de $500.000 para tres millones de adultos mayores que no cuentan con mesada, una propuesta que costaría $18 billones anuales. Los especialistas en mercados financieros han señalado que, de prosperar esta iniciativa, el Estado perdería uno de sus prestamistas más relevantes y tendría que buscar más deuda en mercados extranjeros, aumentando la exposición a una deuda en dólares.

En el informe de Bank of America también se mencionan dos de las reformas que el gobierno está preparando: la laboral y la pensional. Frente a esta última, la entidad hizo notar que habría una reducción significativa en la demanda de bonos colombianos. Esto si se tiene en cuenta que los fondos de pensión son grandes tomadores de los títulos de deuda con los que el Estado financia sus necesidades de gasto social.

De otro lado, el reporte indica que la propuesta de reforma laboral podría generar nuevas presiones para las empresas del país, toda vez que, apoyándose en estimaciones de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la iniciativa incrementaría los costos laborales de las empresas en un 26%, en promedio.

“A nosotros esto nos suena como algo que perjudicaría el plan de diversificación de las exportaciones del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. ¿Cómo puede Colombia desarrollar exportaciones no petroleras intensivas en mano de obra si los costos laborales suben un 26%? Dado el ingreso per cápita relativamente bajo del país, sería muy difícil dar el salto a la exportación de bienes intensivos en capital, tecnología y/o conocimiento”, se lee en el reporte de Bank of America.