Black Friday 2025 en Colombia: fechas, descuentos y tiendas que participarán en la gran jornada de compras

El Black Friday se ha convertido en una cita obligada para millones de consumidores colombianos. Este evento, nacido en Estados Unidos como una estrategia para reactivar el comercio tras el Día de Acción de Gracias, se ha consolidado en el país como la jornada de descuentos más esperada del año.
En 2025, el Black Friday se celebrará el viernes 28 de noviembre, aunque los colombianos podrán aprovechar promociones desde mediados de mes y hasta el lunes 1 de diciembre, cuando se realiza el tradicional Cyber Monday.
Este periodo marca oficialmente el arranque de las compras navideñas, con rebajas tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.
