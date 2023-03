Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia, se despachó contra Gilinski

Durante la asamblea extraordinaria de Sura, en la que los administradores buscan levantar los conflictos de interés, tomó la palabra Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia, quien aseguró que compró una sola acción porque tiene mucho que decir.

“Nadie me obligó a venir aquí, pero no me podía quedar callado. Yo sé lo que están sintiendo los administradores de estas empresas, doblegados, desprestigiados. En eso que llaman el GEA, que no existe y que no es más que ideas y modos de ver la vida, lo único que sabemos hacer es trabajar legalmente”, señaló Yepes, hoy por fuera del denominado Grupo Empresarial Antioqueño, pero atado a él por toda una historia de trabajo.