Grupo Argos le gana el pulso a Gilinski y ahora el turno es de Sura

Los paisas no se quedaron quietos. Sura recusó al juez que impuso las medidas cautelares y estas quedaron congeladas, y ayer el Grupo Argos lo secundó con una movida bastante interesante a ojos de abogados consultados.

Ni el mejor ajedrecista podría imaginar una partida del nivel que está teniendo el pulso entre el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y el Grupo Gilinski, quienes se verán las caras hoy, no en una, sino en tres asambleas de Sura, en Plaza Mayor.

Es que el plan de los Gilinski, en resumidas cuentas, es bloquear el enroque del GEA con la venia de la Supersociedades y poner una junta afín a sus intereses en Sura o Nutresa. Pero ahora la jugada no servirá con Argos porque sea cual sea el caso los accionistas ya dieron el respaldo y levantaron los conflictos de interés que pudieran tener sus representantes.

¿Tendrá la casa Gilinski algo más en mente? Por lo pronto solo se sabe que en el espacio de las 7:55 a.m. habrá seis puntos en el orden del día, y el más importante tiene que ver con la elección de la junta directiva de Sura.

De todas maneras, hay quien piensa que los Gilinski pueden estar viendo un escenario del que nadie se haya percatado aún y les sea favorable. De hecho, es llamativo que de las tres asambleas que se realizarán una haya sido programada por los Gilinski a las 7:55 a.m., cinco minutos antes de la convocada por el Grupo Sura.

Por tanto, las medidas que potencialmente dictara la Supersociedades ya no tomarían por sorpresa a los paisas previo a las asambleas de Sura hoy, lo cual hubiese dejado maniatado al Grupo Nutresa.

¿Hay plan B?

Algunos no descartan que Gilinski tenga un plan “B” en caso de no poder obtener el mando de la junta directiva de Sura, y lo asocian a la otra asamblea extraordinaria, de las 8:00 a.m., en la que los accionistas discutirán si habilitan a los representantes de la compañía para tomar decisiones en Argos o Nutresa (ver recuadro).

En este escenario los Gilinski se moverían para evitar que esa decisión se tome y, de esta manera, que Sura llegue a la asamblea de Nutresa el 11 de abril con la incertidumbre de si podrá o no ejercer su derecho a voto.