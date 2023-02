La invitación de Buffet es a pensar siempre como un dueño, como el inversionista que es propietario de una parte de la empresa en la que se está invirtiendo. “Ese punto es crucial: Charlie ( Charlie Munger, su socio comercial durante más de 40 años) y yo no somos selectores de acciones; somos selectores de negocios”.

Una de las recomendaciones es que la apuesta no debe estar enfocada en hacer inversiones que den resultados inmediatos, sino mejor en lograr que sean inversiones significativas en negocios “con características económicas favorables duraderas y gerentes confiables”.

Pero, además, aconsejó pensar siempre a largo plazo, sin caer a ciegas en los pronósticos, pues “nadie puede predecir lo que hará el mercado de valores la próxima semana, mes o año”. Para él, las predicciones a corto plazo son más que inútiles.

En este sentido también recomendó ser inversionistas pacientes para tener éxito en los negocios. Y, entonces, aconsejó además invertir en activos que generen dinero: “Si no estás ganando dinero mientras duermes, trabajarás hasta que mueras. Una gran empresa sigue trabajando después de que tú no lo estés; una empresa mediocre no hará eso”.

Además, habló de la necesidad de tener mentores grandes, consolidados, a los mejores inversionistas del mundo, lo que hoy puede hacerse, incluso, a través de internet y libros.

“Encuentra un socio de alto nivel muy inteligente, preferiblemente un poco mayor que tú, y luego escucha con atención lo que dice”, aconsejó.

Y para complementar, dijo, hay que seguir aprendiendo cosas nuevas todos los días, como lo hacen los mejores inversores. “Cuando el mundo cambia, tú debes cambiar”, expresó.