La desconexión no sería total

Verónica Heredia subrayó que “el mundo ya está adicto al móvil, a las redes sociales” y en consecuencia cree que no habrá una desconexión total. Esto, a su modo de ver, “sería muy difícil por la gran dependencia que hoy tenemos con los móviles, toda nuestra vida gira alrededor del fenómeno de estar conectados: vida privada, trabajo y vida social.” Sin embargo, apuntó que los usuarios saben que las grandes compañías como Facebook y Whatsapp tienen un negocio rentable en la captación de sus datos, por lo que es posible que se abra una puerta para esos móviles básicos. Una de las dificultades para regresar a las “flechas”, tal como lo indicó Luis Eduardo Gómez, está en el mismo mercado, toda vez que los proveedores no ofrecen este tipo de teléfonos retro y no serán importados hasta que sea 100% seguro que habrá comprador para ellos.