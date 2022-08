La bancada del Centro Democrático presentó una iniciativa para que no terminen con los tres días sin IVA aprobados en la Ley de Inversión Social, nombre que recibió la reforma tributaria aprobada al Gobierno de Iván Duque en 2021.

“En el 2021, los tres días sin IVA tuvieron ventas por más de $31 billones. Por una parte, el 70% de esos recursos no fueron exentos del todo, pues si bien no se recaudaba el IVA se recaudaban otros impuestos que son fundamentales para las finanzas nacionales y locales”, añadió el congresista, quien además defendió que estas fechas “les permiten a los hogares vulnerables acceder a bienes que no tendrían la posibilidad de comprar en condiciones normales”.

Sin embargo, José Antonio Ocampo, ministro designado de Hacienda, ya había informado que ese descuento fiscal no continuaría en el próximo cuatrienio y explicó que, en realidad, representaba una afectación a la caja estatal.