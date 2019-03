Cifra de desocupados en Medellín se mantuvo en 242.000 personas

“Sin embargo, la teórica recuperación económica en la que está Colombia y que se traduce en la recuperación del PIB (que creció de 1,4 % en 2017 a 2,7 % en 2018), no está reflejándose en la empleabilidad formal de los colombianos”, puntualizó.

Esto se traduce en 3,1 millones de personas desocupadas, cifra a la que no se acercaba Colombia desde enero de 2010. Medellín se mantuvo estable con 242 mil personas desocupadas en el primer mes del año, exactamente la misma cifra del mismo periodo del año anterior (ver Gráfico).

El empleo no mejoró en el primer mes en el país y, por el contrario, aumentó a dos dígitos. Así lo reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en su informe mensual de Mercado Laboral, en el cual la tasa de desocupación se ubicó en 12,8 %, es decir, un punto porcentual por encima de la cifra de hace un año, que fue de 11,8 %.

“La política económica sigue siendo la misma. No hay ningún cambio de orientación con respecto a lo que ya fracasó y no fue capaz de hacer crecer más la economía. Las actividades productivas no están generando empleo, por el contrario están despidiendo, la capacidad de generación de trabajo es muy limitada”, agregó.