El alza en los precios de los alimentos no es el único flagelo que están padeciendo los colombianos. A esta situación se ha sumado el fuerte incremento que han tenido las tarifas de energía eléctrica en el país. Y es que, según el Departamento Administrativo de Estadística (Dane), con corte a agosto, los costos de la energía aumentaron 25,9%, siendo la Costa Caribe la región más golpeada, pues Santa Marta (49,9%), Riohacha (47,1%), Barranquilla (44,4%), Sincelejo (40,7%), Valledupar y Montería (40,4%), son las ciudades del país que más incrementos han registrado. En entrevista con EL COLOMBIANO, Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), habló sobre los factores que están haciendo que la energía suba tanto de precio y qué medidas están solicitando al Gobierno tomar para frenar esta situación.

¿Qué está pasando con las tarifas de energía y qué factores están haciendo que sus precios se disparen? “En el mundo subieron los servicios públicos, siendo la energía y el gas los más caros. Y eso se debe no solo a la guerra sino también a la disponibilidad de insumos. En Colombia nos está afectando mucho la devaluación del peso, porque hay muchos productos que debemos traer importados para mantener el servicio de energía eléctrica funcionando correctamente. Por otro lado, hay que hacer una revisión de los impactos sobre la modificación de los indexadores en la fórmula tarifaria, con el fin de definir si es adecuado o no su replanteamiento. Sabemos que hay una parte técnica donde el Índice de Precios al Productor (IPP) y el Índice de Precios al consumidor (IPC) son fundamentales, lo que hay que buscar es cuál es el mejor indexador para el beneficio social. La gente cree que las empresas están felices cobrando, y no. El peor de los mundos es que crezcan los servicios públicos por encima de la inflación porque eso significa que la gente no puede pagar, y si no lo puede hacer, se convierten en cuentas de dudoso recaudo que ponen en riesgo la estabilidad financiera del servicio”.

¿Qué opina de la propuesta de importar gas de Venezuela? “Ya logramos llegar a acuerdos con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en los que buscamos no perder la seguridad energética del país. Nosotros no vamos a depender ni de Venezuela ni de ningún otro país. Colombia seguirá teniendo la autonomía energética que recuperó en los años 70. Sería un error echar para atrás. No tenemos nada contra el gas de Venezuela, lo que sí tenemos claro es que debemos ser autosostenibles. Por eso, tendremos una mesa de concertación, donde la ministra estará presente junto con alcaldes y empresas. Esto va más allá de la política. Lo fácil es decirle a la gente que salga a la calle, pero eso no soluciona ninguna factura”. La Costa Caribe es la región más afectada, ¿a qué se debe esto? “Electricaribe no estaba haciendo los mantenimientos que se debían hacer y la región estuvo a punto de sufrir un apagón sin precedente. No se nos puede olvidar que fue la responsable de que el 20% de la energía de la Costa estuviera a punto de colapsar. Por eso, lo peor que le puede pasar a esa región es volver a Electricaribe. En la Costa hemos encontrado algo que se hizo en el contrato con los nuevos prestadores del servicio donde se entregan las pérdidas que están incorporadas a las tarifas. En este caso, una de las alternativas es quitar esas pérdidas y que el Gobierno Nacional las pueda asumir mientras se hace el proceso. Con esto, podríamos tener un buen tiempo para tomar decisiones más profundas”.