Colombia todavía no aprovecha su potencial exportador

Las exportaciones colombianas no fueron alentadoras el año pasado si se compara con los resultados de las compras que el país hizo al exterior; una situación que provocó que la balanza comercial alcanzara un deterioro histórico en noviembre de 2021.

Y es que en noviembre del año pasado se registró un crecimiento del déficit de la balanza de más de US$550 millones con respecto al mismo mes de 2020, al alcanzar un valor de US$2.010 millones. A su vez, entre enero y noviembre este déficit tuvo subida de más de 35% con respecto al mismo periodo de 2020.

Así, para expertos consultados por EL COLOMBIANO, el problema no es el aumento de las importaciones sino lo rezagadas que están las ventas al exterior. Según sus análisis, Colombia no ha explorado completamente su potencial exportador, debido en gran parte a que los incentivos para hacerlo han sido pocos, resultado de los exigentes requisitos que debe cumplir la producción nacional, de una infraestructura escasa y de servicios logísticos costosos.

Alarman las exportaciones

Para Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex), la alerta va por el lado de las exportaciones, que siguen siendo muy bajitas, ya que considera que las importaciones lo que están mostrando es que el aparato productivo se ha ido dinamizando

“El país está por debajo del promedio per cápita de América Latina en materia de exportaciones, por eso lo que tenemos que hacer es incrementarlas. No se trata de prohibir o cerrar importaciones que son necesarias para el aparato productivo del país”, afirmó Díaz.

Y anotó que las compras al exterior no son las que preocupan, ya que se trata de productos que no se pueden producir en el país, ya sea porque saldría mucho más costoso hacerlo o porque Colombia no cuenta con la productividad o las condiciones climáticas que sí tienen otros países.