“El nuevo consejo directivo asumirá el manejo de cerca de $1 billón al año”: director (e) de Comfenalco Antioquia

Juan Pablo Morales, director (e) de Comfenalco Antioquia, dialogó con EL COLOMBIANO y dijo que la caja recuperará su gobierno corporativo para administrar cerca de $1 billón anuales, aunque seguirá bajo vigilancia especial.