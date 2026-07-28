“El nuevo consejo directivo asumirá el manejo de cerca de $1 billón al año”: director (e) de Comfenalco Antioquia

El anuncio del inicio del proceso de desintervención administrativa de Comfenalco Antioquia abrió un nuevo capítulo para una de las cajas de compensación más importantes del departamento. El anunció genera suspicacia entre algunos afiliados, ya que argumentan que la decisión respondería a razones políticas. Y ahora temen que el gobierno corporativo termine con una mayoría de simpatizantes del petrismo. Sin embargo, Juan Pablo Morales, director administrativo (e) de la entidad, se aleja de esas versiones y justifica que la meta de mejoramiento alcanzó un 91% de cumplimiento. Así las cosas, justificó que la decisión obedece al cumplimiento de los estatutos de la caja. Además, defendió el estado financiero de la organización y afirmó que el nuevo...