Colombia, entre los países con peor calidad de vida de América Latina en 2026

Si ha pensado en mudarse a finales de este año, antes de tomar una decisión debe tener en cuenta factores como las oportunidades laborales, la estabilidad política, la facilidad para conciliar la vida familiar y el bienestar general.
De hecho, el índice de Mejores Países 2026 de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania tiene en cuenta estos factores, basándose en las respuestas de 15.131 personas de 33 países. El ranking mide las percepciones internacionales sobre 85 naciones.
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