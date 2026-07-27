Las veces que Petro ha defendido a cercanos untados de corrupción

El presidente Gustavo Petro volvió a defender a las hermanas Verónica y Juliana Guerrero, señaladas de integrar una red que presuntamente cobraba jugosas sumas de dinero a empresarios para facilitarles contratos en el Estado; el mandatario dijo que “buscaron corromperlas”.
No es la primera vez que Petro culpa a otros para defender a los suyos, o da el beneficio de la duda a sus cercanos, lo que no hace con sus contrincantes políticos, a quienes muchas veces juzga sin que exista una decisión judicial.
Vale recordar que Petro quiso nombrar a Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes, pero no pudo por el escándalo de la falsificación de su título profesional en la Fundación San José. La Fiscalía ya radicó escrito de acusación en su contra por ese caso.
Sin embargo, sí la nombró como su delegada ante la Universidad Popular del Cesar (UPC), cargo al que renunció este lunes alegando “la determinación de destinar mi tiempo, esfuerzo y atención personal a las investigaciones que hoy cursan en mi contra y a los reiterados y constantes ataques que he recibido durante los últimos meses”.
Le puede interesar: Contraloría prende alarmas por 14.000 contratos por $4,55 billones del gobierno Petro después de segunda vuelta
Volviendo a la defensa de Petro, dijo que “la mujer hermosa e inteligente asusta a los hombres débiles de mente” y, lejos de reprochar los presuntos actos, Petro dijo que son “Juliana y su hermana las que deben poner ya la denuncia contra los empresarios que buscaron corromperlas y, si recibieron dinero, devolverlo y colaborar con la justicia”.
A renglón seguido, expresó que “ni Juliana ni su hermana tienen vínculo laboral con el gobierno” a pesar de que Guerrero fuera su representante ante la UPC. Y finalizó con un llamado a que “delaten a los corruptos y logren cambiar sus almas hacia la verdadera acción revolucionaria y sin la calumnia sepa defender su nombre”.
Estos son otros casos parecidos.