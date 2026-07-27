Las veces que Petro ha defendido a cercanos untados de corrupción

El presidente Gustavo Petro volvió a defender a las hermanas Verónica y Juliana Guerrero, señaladas de integrar una red que presuntamente cobraba jugosas sumas de dinero a empresarios para facilitarles contratos en el Estado; el mandatario dijo que “buscaron corromperlas”. No es la primera vez que Petro culpa a otros para defender a los suyos, o da el beneficio de la duda a sus cercanos, lo que no hace con sus contrincantes políticos, a quienes muchas veces juzga sin que exista una decisión judicial. Vale recordar que Petro quiso nombrar a Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes, pero no pudo por el escándalo de la falsificación de su título profesional en la Fundación San José. La Fiscalía ya radicó escrito de acusación en su contra por ese caso. Sin embargo, sí la nombró como su delegada ante la Universidad Popular del Cesar (UPC), cargo al que renunció este lunes alegando “la determinación de destinar mi tiempo, esfuerzo y atención personal a las investigaciones que hoy cursan en mi contra y a los reiterados y constantes ataques que he recibido durante los últimos meses”. Le puede interesar: Contraloría prende alarmas por 14.000 contratos por $4,55 billones del gobierno Petro después de segunda vuelta Volviendo a la defensa de Petro, dijo que “la mujer hermosa e inteligente asusta a los hombres débiles de mente” y, lejos de reprochar los presuntos actos, Petro dijo que son “Juliana y su hermana las que deben poner ya la denuncia contra los empresarios que buscaron corromperlas y, si recibieron dinero, devolverlo y colaborar con la justicia”. A renglón seguido, expresó que “ni Juliana ni su hermana tienen vínculo laboral con el gobierno” a pesar de que Guerrero fuera su representante ante la UPC. Y finalizó con un llamado a que “delaten a los corruptos y logren cambiar sus almas hacia la verdadera acción revolucionaria y sin la calumnia sepa defender su nombre”. Estos son otros casos parecidos.

El “profesor” Bonilla y la UNGRD

Un caso que entra en su lista de defendidos es el del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, amigo del presidente que también hizo parte de su gabinete cuando fue alcalde de Bogotá (2012-2015). Bonilla está siendo procesado judicialmente por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contrato en el caso de la UNGRD. También defendió a su exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien está en la cárcel por cuenta de ese escándalo de corrupción. “Sé que Ricardo Bonilla, mi exministro de Hacienda y profesor universitario, y el exsenador Luis Fernando Velasco y mi exministro del Interior, han sido y, uno aún es, presos políticos en Colombia, y celebro que Bonilla logre su libertad”, escribió Petro cuando el exfuncionario quedó en libertad porque la Fiscalía no radicó el escrito de acusación dentro del plazo legal. Luego, volvió a hacer referencia a que él y sus exfuncionarios son “perseguidos políticos”, excusa que ha dado cuando se han destapado diferentes escándalos en el Gobierno. Incluso, culpó al “uribismo” (ver trino). “Nos persiguen y nos perseguirán mientras representemos la verdadera transformación democrática y pacífica de Colombia”, agregó. También ha tildado la acusación a Bonilla como “injusta” y trató de pintarlo como un “profesor” cuyo pecado habría sido ser “ingenuo”. “El error de Bonilla es la ingenuidad académica (...) pagó el propio ministro su ingenuidad”, escribió el presidente. Lea también: Juliana Guerrero renunció a ser la delegada de Petro en el consejo de la Universidad Popular del Cesar Sí se ha declarado como “responsable”, pero nada más allá de eso, por haber nombrado a Olmedo López, quien era militante del Polo Democrático en Antioquia antes de ser director de la UNGRD. Es otro que está preso por ese caso.

“Tramoya” contra Roa

En la lista de defendidos del presidente también está Ricardo Roa, su gerente de campaña en 2022, a quien nombró como presidente de Ecopetrol. Roa deja un legado de 13 trimestres en rojo y 7 grandes escándalos, que incluyen una imputación por presunta financiación irregular de la campaña presidencial. En mayo de 2025, Petro habló de que “toda la tramoya urdida (tramada) por la prensa contra Ricardo Roa, no era más que un embuste, uno más”. Nunca le pidió que se apartara de su cargo, y este año volvió a decir que “los medios de comunicación lanzaron una ofensiva para sacar de su cargo a Roa”. Y culpó a sus rivales políticos por las denuncias contra Roa. “Se trata de una acción de grupos empresariales uribistas por tomar el control del petróleo y la energía eléctrica”.

La sombra de los Sarabia

Otro caso tiene que ver con la excanciller Laura Sarabia y su hermano, Andrés Sarabia. Como reportó este diario en 2025, el joven de 25 años empezó a tocar las puertas de entidades públicas y a llevar amigos empresarios para relacionarlos con algunos directivos. Uno de sus casos más visibles fue el de un viaje que realizó en un avión privado de un empresario barranquillero a un concierto de Karol G en Medellín. En ese avión estaban Andrés Calle, entonces presidente de la Cámara y hoy preso por el escándalo de la UNGRD, y la vicepresidenta del Fomag, Daniela Andrade Valencia. Sarabia se hizo amigo del presidente de Positiva y de otros tomadores de decisiones que tenían influencia en contratación, cambió su estilo de vida a uno más costoso y las preguntas se volvieron inaplazables. De la noche a la mañana, según la denuncia del momento, el joven habría pasado de ser un común empleado del Congreso a todo un lobista con propiedades de lujo y que viajaba en aviones privados a conciertos. No obstante, Petro dijo que Sarabia vivía “en un apartamento de 70 metros cuadrados” y cuestionó: “¿Cómo se puede enriquecer una persona que vive en 70 metros cuadrados?, supuestamente por sus cercanías de su familiar (Laura Sarabia) a los círculos del más alto gobierno del país”.

Y remató diciendo que los señalamientos eran una “crítica infundada”, ya que “cuando uno lee todas las supuestas investigaciones, no hay nada que no sea la lucha de un muchacho por tratar de sobrevivir en lo que le gusta, sus tareas de administración privada, nunca pública”. Laura Sarabia fue otra que se quedó a pesar de sus escándalos. Entre ellos, el del interrogatorio con polígrafo a la empleada doméstica Marelbys Mesa en la Casa de Nariño, por un maletín de 30 millones de pesos (en dólares en efectivo) que se perdió en la casa de Sarabia. Hubo momentos en los que Petro apartó a Sarabia de sus diferentes cargos, como cuando fue directora del Dapre. Pero siempre volvió a diferentes puestos, al punto de que hoy es embajadora ante Reino Unido hasta el 7 de agosto.

Ñapa: Quintero y Alcocer