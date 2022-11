Hoy inició la Semana de la Seguridad Digital , una estrategia abanderada por Asobancaria, Incocrédito, la Policía Nacional y ACE Colombia, en la que se busca concientizar a los ciudadanos y brindarles recomendaciones prácticas, para que no sean víctimas de fraudes y estafas al momento de hacer transacciones con sus tarjetas de crédito y débito.

Es así como entre las recomendaciones figura planear con tiempo: “si está interesado en realizar la compra de algún producto específico durante la jornada del black friday, revise con anterioridad los portales web de los diferentes comercios, de esta manera el día de la compra podrá identificar con facilidad las mejores ofertas”.

Cuide sus finanzas es otro de los consejos, así que evalúe su capacidad de endeudamiento y el cupo disponible en sus tarjetas de crédito para no excederse; procure realizar sus compras a la menor cantidad de cuotas posibles para no verse afectado por los intereses. “Realice compras seguras: En la página oficial del black friday Colombia puede encontrar el listado de comercios aliados, asegúrese de ingresar de manera segura y desde dispositivos conocidos; de ser posible no guarde datos personales o de sus tarjetas a menos que tenga total confianza de la plataforma de pagos a través de la cual realizará sus compras”, añadió DataCrédito Experian.

Además, preste atención a las compras internacionales. Si durante el black friday realiza compras internacionales, recuerde que debe tener presente la tasa de cambio actual para que esto no afecte su presupuesto de gastos. También es importante que tenga en cuenta que la mayoría de las compras internacionales se difieren 24 o 36 cuotas de manera automática, valide con su entidad bancaria como lo tiene establecido para no llevarse sorpresas.

No olvide revisar los términos y condiciones de compra. No se acelere a la hora de realizar compras online, revise detalladamente todo lo que acepta, en ocasiones algunos comercios incluyen de manera automática seguros de compra, si no desea adquirir estos productos adicionales debe desmarcarlos antes de finalizar la transacción.